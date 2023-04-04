Habersiz parti üyeliğine suç duyurusu

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, vatandaşları e-Devlet üzerinden siyasi parti üyeliklerini kontrol etmeleri konusunda uyararak, “Herkese tavsiyem siyasi parti üyeliklerini kontrol etsinler. Bunu e-Devlet uygulamasından kolayca yapabilirler. Uygulamaya girebilmek için arama motorlarına 'Siyasi Parti Üyeliği Sorgulama' yazmaları yeterli. Bu şekilde sorgulama ile şayet üyelikleri varsa ayrıl butonuna basmasınlar. Ayrılmasınlar ki, delil ortadan kalkmasın. Ben sorgulama yaptığım zaman benim bile bir siyasi partiye üye olduğum ortaya çıktı. Aslında ben ne Ankara'da oturuyorum, ne de Gölbaşı ilçesi ile alakam var. Ama bir siyasi partinin Gölbaşı ilçesine kaydedilmişim. 2022'nin ikinci döneminde üye yapılmışım. İşte bu kaydı yaparken benim kişisel verilerime ulaşmışlar. TC kimlik numaram, anne ve baba adı, hepsi doğru. Bu bilgileri nereden aldılar? Bunun hesabını Cumhuriyet Başsavcılığı'na verecekler, çünkü suç duyurusunda bulundum. Ayrıca siyasi parti üyeliği için kişinin imzası gerekiyor. Ortada sahte imza var, bunu Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiklerine göre; resmî mercilere yanıltıcı belge sunmak, özel belgede sahtecilik, kişisel verileri koruma kanununa aykırılıktan ötürü işlem yapılması için savcılığa başvuruda bulunduk. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, beni kendisine üye olarak bildirdiği için resmî mercilere yalan beyanda bulunmaktan ötürü, TCK 204-207 maddeleri arasında özel belgede sahtecilik, resmî mercilere yalan beyan yaparak, ayrıca kişisel verileri koruma kanununa aykırı olarak, benim bilgilerimi kullandılar. İşte bu nedenle şikâyette bulundum. Ben tüketici haklarını savunan biri olarak, bana bile bunu yaptılarsa herkes dikkatli olsun" dedi.