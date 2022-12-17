Hablemitoğlu suikastı faili Levent Göktaş tutuklandı

Bulgaristan Haskova Mahkemesi, Türkiye'nin Levent Göktaş için yaptığı iade talebini reddetmiş, ancak bu karara yapılan itiraz kabul edilmiş ve Göktaş'ın Türkiye'ye iadesine karar verilmişti. Bulgaristan’ın başkenti Sofya’dan kalkan ve Göktaş’ın da içinde bulunduğu uçak, saat 23.55’te İstanbul Havalimanı’na indi. Göktaş’ı, uçaktan İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri aldı.