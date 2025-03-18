Habur Sınır Kapısı'nda ''arıza'' çilesi: 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu
Türkiye-Irak sınırındaki Habur Sınır Kapısı'nda pasaport işlemleri yapılamıyor. Emniyet Bilgi Sistemi PolNet'teki arıza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaynak: DHA
Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda, saat 05.00 itibarı ile PolNet'te arıza oluştu.
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Söz konusu arıza nedeniyle pasaport işlemleri yapılamaz hale geldi.
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Araçlar için giriş-çıkışlar tamamen durdurulurken, 2 kilometre uzunluğunda kuyruklar oluştu.
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Araçlar TIR sahalarına yönlendirilirken, arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi. (DHA)
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