Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı'nın düğününde ilginç sürpriz
3 yıldır birlikte olan Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı, Sabancı ailesinin Beylerbeyi'ndeki yalısında dünyaevine girdi.
Sade ama bir o kadar da şık detaylarla bezeli bir organizasyon ile nikahlarını kıyan çiftin düğününden yeni kareler ve yeni detaylar geldi.
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Oscar de la Renta gelinliği çok konuşulan Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı’nın nikah organizasyonunu üstlenen Aytül Ayke Fıratoğlu, gece için ilginç bir sürpriz hazırladığını söyledi.
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Damadın annesi “Arzu Sabancı’nın English Home için tasarladığı tabak koleksiyonunu düğün yemeğinde kullandık” diyen Fıratoğlu, “sanırım bir annenin tabak koleksiyonun düğün yemeğinde kullanılması bir ilkti” dedi.
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Bu açıklama olmasa bile düğünün her detayında ve fotoğraflarda anne Arzu Sabancı’nın ağırlığı ve dokunuşu hissediliyor.
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