Hafif ticari araç alev alev yandı

“Araç hararet yaptı”

Aracın çalıştığı şirkete ait olduğunu söyleyen sürücü, “Ben Bağcılar’dan Fatih istikametine gidiyordum. Araç benim değil, şirketin aracı. Benim tahminim su ve yağdan kaynaklı bir yangın çıktı. Araç hararet yaptı. Su ve yağ kontrolü yapılmadı” dedi.