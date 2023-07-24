Hafif ticari araç alev alev yandı
İstanbul Fatih'te Vatan Caddesi'nde seyir halinde olan hafif ticari araç alev alev yandı.
Olay, saat 10.00 sıralarında Fatih’te Vatan Caddesi’nde meydana geldi. Aksaray istikametinde seyir halinde olan E.A. idaresindeki hafif ticari araç, hararet yapmasından dolayı yanmaya başladı. Motor kısmından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar yangın tüpleri ile söndürme işlemlerine başladı.
Yangın tüpleri ile müdahale edildi
Durumun itfaiyeye ihbar edilmesinin ardından olay yerine gelen ekipler, aracı söndürdü. Olayın ardından Vatan Caddesi Aksaray istikameti geçici olarak trafik ekipleri tarafından trafiğe kapatılırken, yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte trafiğin akışı kontrollü bir şekilde sağlandı.
“Araç hararet yaptı”
Aracın çalıştığı şirkete ait olduğunu söyleyen sürücü, “Ben Bağcılar’dan Fatih istikametine gidiyordum. Araç benim değil, şirketin aracı. Benim tahminim su ve yağdan kaynaklı bir yangın çıktı. Araç hararet yaptı. Su ve yağ kontrolü yapılmadı” dedi.
Yangın sonrasında araçta maddi hasar meydana geldi.