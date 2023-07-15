Hafıza 15 Temmuz Müzesi hain darbe girişimine ışık tutuyor
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçerken Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde sergilenen obje ve videolar, o gece yaşanılanları ziyaretçilere hatırlatıyor.
Darbe girişiminin 3. yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan müze, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişinde, 15 Temmuz Şehitler Makamı'nın hemen altında bulunuyor. İki katlı müze açıldığı 15 Temmuz 2019'dan beri yaklaşık 2 milyon ziyaretçiyi ağırladı.
Müzenin bahçesinde darbe gecesi şehit olan 252 kişi için servi ağaçları yer alırken, bu ağaçların sıralandığı Şüheda Yolu'nun ardından alana gelen ziyaretçiler, önce 24 saat boyunca içerisinde sela okunan kubbe şeklindeki Şehitler Makamı'nda dua ediyor.
Ardından Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ne giren ziyaretçileri ilk olarak darbecilerin tankla ezdikleri bir otomobil karşılıyor. Zemin girişindeki duvarda, "Unutma" yazısı ile 15 Temmuz şehitlerinin isimleri ve onları temsilen tavandan sarkan beyaz güvercinler bulunuyor.
Müze duvarlarında o geceye ait videoların gösterilirken darbecilere bedenleriyle siper olan şehitlerin o gece giydiği ayakkabılar özel bir köşede sergileniyor.
Hande Fırat'ın cep telefonu, Halisdemir'in beresi büyük ilgi görüyor
Darbe girişiminin izlerini taşıyan ve o geceyle özdeşleşmiş bazı eşyalar, müzede camekanlar içinde gösteriliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, darbeye karşı durmaları için vatandaşları sokağa çağırdığı sembol görüşmedeki gazeteci Hande Fırat'ın cep telefonu, Erdoğan'ın konuşmasının gösterildiği bir ekranın önünde sergileniyor.