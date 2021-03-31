Hafta sonu kısıtlaması ne zaman başlıyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi sokağa çıkma kısıtlamasının kırmızı kategorideki illerde yeniden uygulnacağını duyurdu. Şimdi ise gözler kısıtlamaların hangi tarihte başlayacağına çevrildi.
Hemen şunu belirtelim ki, kısıtlama ile ilgili alınan yeni kararlar bu hafta itibarıyla geçerli olacak. Buna göre kırmızı kategorideki illerde sokağa çıkma yasağı 2 Nisan Cuma günü saat 21.00'de başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp 5 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak.
Düşük risk grubunda yer alan iller: Şırnak. (1 İl). Orta risk grubunda yer alan iller: Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van. (10 İl).
Yüksek risk grubunda yer alan iller: Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli. (12 İl). Çok yüksek risk grubunda yer alan iller: Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak, (58 İl).
KOVİD-19 RİSK GRUBU DEĞİŞEN İLLERİN TEDBİRLERİ DE DEĞİŞTİ
Sağlık Bakanlığının açıkladığı Kovid-19 verileriyle hazırlanan yeni risk haritasına göre, çok yüksek riskli grubunu gösteren kırmızı kategorideki illerin sayısı, nüfusun yüzde 80'ini oluşturan 58 şehre ulaştı. Çok yüksek ve yüksek riskli 70 ilde, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cumartesi ve pazar günleri uygulanacak.