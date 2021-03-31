Hafta sonu kısıtlaması ne zaman başlıyor?

Hemen şunu belirtelim ki, kısıtlama ile ilgili alınan yeni kararlar bu hafta itibarıyla geçerli olacak. Buna göre kırmızı kategorideki illerde sokağa çıkma yasağı 2 Nisan Cuma günü saat 21.00'de başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp 5 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak.