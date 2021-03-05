Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? İşte tüm detaylar
Yeniden normalleşme dönemi ile birlikte risk haritası hayatımıza girdi. Risk haritasına göre sokağa çıkma yasağı uygulanıp, uygulanmayacak şehirler merak konusu oldu. İşte sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak şehirler ve tüm detaylar...
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı, kontrollü normalleşme ve yerinde karar dönemiyle birlikte yeniden düzenlendi. Hafta başı yapılan kabine toplantısının ardından illerin risk grubuna göre belirlendi.
HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Buna göre, 5 Mart Cuma akşamı tüm illerde 21.00’de başlayan sokağa çıkma yasağı sabah 5’e kadar sürecek. Cumartesi günü gündüz kısıtlaması hiçbir ilde olmayacak. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise sokağa çıkma yasağı cumartesi (6 Mart) akşam 21.00’den pazar gününün tamamını kapsayarak pazartesi günü sabah 5’te sona erecek.
HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI?
İllerde belirlenen risk gruplarına göre düşük ve orta riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı tamamen kalkarken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde Pazar günü için sokağa çıkma yasağı devam ediyor.
İki haftada bir güncellenecek olan risk grupları şu şekilde: