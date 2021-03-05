Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? İşte tüm detaylar

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Buna göre, 5 Mart Cuma akşamı tüm illerde 21.00’de başlayan sokağa çıkma yasağı sabah 5’e kadar sürecek. Cumartesi günü gündüz kısıtlaması hiçbir ilde olmayacak. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise sokağa çıkma yasağı cumartesi (6 Mart) akşam 21.00’den pazar gününün tamamını kapsayarak pazartesi günü sabah 5’te sona erecek.