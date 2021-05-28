Hafta sonu sokağa çıkma yasakları kalkıyor
Türkiye'de herkes nefesini tutmuş Pazartesi günü yapılacak olan Bakanlar Kurulu toplantısından çıkacak 1 Haziran koronavirüs tedbir ve yasakları kararlarına odaklanmışken, kulislerden özellikle hafta sonu yasakları ile ilgili dikkat çeken bir iddia geldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılan son Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nda virüsle mücadelede önemli konu başlıkları gündeme geldi.
1 / 15
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılan son Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nda virüsle mücadelede önemli konu başlıkları gündeme geldi.
2 / 15
Aşılama çalışmaları ve normalleşme adımlarının görüşüldüğü toplantıda 31 Mayıs'ta yapılması beklenen Kabine Toplantısı'na yönelik tavsiyeler de belirlendi.
3 / 15
Muharrem Sarıkaya, Bilim Kurulu'nun uzun süredir sıkıntı çeken lokanta ve kafe sahiplerini sevindirecek bir plan hazırladığını yazdı.
4 / 15