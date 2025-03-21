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Hafta sonunun en keyifli durağı Bolu'nun yayla ve ormanları bembeyaz gelinliğini giydi

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaşırken, kentteki yaylalar ve çam ormanları karla birlikte güzel görüntüler oluşturdu.

Kaynak: DHA
Hafta sonunun en keyifli durağı Bolu'nun yayla ve ormanları bembeyaz gelinliğini giydi - Resim: 1

Bolu'nun kentin yüksek kesimlerinde hava sıcaklıklarının düşmesi ile kar yağışı etkili oldu.

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Hafta sonunun en keyifli durağı Bolu'nun yayla ve ormanları bembeyaz gelinliğini giydi - Resim: 2

Çam ormanları, bölgede etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanırken, kar kalınlığı da yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.

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Hafta sonunun en keyifli durağı Bolu'nun yayla ve ormanları bembeyaz gelinliğini giydi - Resim: 3

Taşlıyayla Göleti ile çevresindeki yaylalar ve Aladağ bölgesi etkili olan kar yağışının ardından karla kaplandı.

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Hafta sonunun en keyifli durağı Bolu'nun yayla ve ormanları bembeyaz gelinliğini giydi - Resim: 4

Karla kaplı yaylalar ve çam ormanları güzel manzaralar oluşturdu. (DHA)

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