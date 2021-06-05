Haftalar sonra kısıtlamasız ilk cumartesi gününde dışarı akın ettiler!

Maskeni çıkarıp dolaşan ve güvenlik görevlilerinin maske için uyardığı bir genç ise kendisine neden maskesiz olduğu sorusu üzerine, "Elim ıslandı ondan yok maskemi takamadım. Öylesine çıkardım. Yanlış bir şey bu yaptığım. Güvenlik görevlileri de uyardı ama yapacak bir şey yok" şeklinden konuştu.