Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı açıklandı
Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerde büyük yükselişlerin izlendiği hafta boyunca en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu...
Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 7,87, altının gram satış fiyatı yüzde 0,56 değer kaybederken, Euro/TL yüzde 0,62 dolar/TL yüzde 0,25 değer kazandı.
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BIST 100 endeksi, en düşük 4.578,14 ve en yüksek 5.076,41 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 7,87 azalarak 4.617,93 puandan tamamladı.
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Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,56 değer kaybıyla 1.241 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,56 azalışla 8.314 liraya geriledi.
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