Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı açıklandı
Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısında rekor üstüne rekor kırdığı geçtiğimiz hafta boyunca en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu.
Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,68 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 1,17, Euro/TL yüzde 2,83, altının gram satış fiyatı yüzde 0,88 değer kazandı.
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BIST 100 endeksi, en düşük 5.322,01 ve en yüksek 5.730,19 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,68 azalarak 5.475,48 puandan tamamladı.
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Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,88 değer kazancıyla 1.489 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,88 artışla 9 bin 976 liraya yükseldi.
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Geçen hafta sonu 2 bin 420 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2 bin 442 liraya çıktı.
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