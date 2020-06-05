Hafter'e bir darbe de Rusya'dan!

"HAFTER ARTIK DESTEKÇİLERİNİ DE RAHATSIZ EDİYOR" Hafter'in, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi sponsorları için de artık 'rahatsız edici bir figüran' haline geldiği yorumunu yapan Rus uzman, "Ona (Hafter'e) yatırım yaptılar ama sonuçlarını alamadılar. Artık kayıpları sıfırlama ve bir karar verme vakti" değerlendirmesinde bulundu.