Hainlerden Beyaz Saray'ın önünde eylem
Erdoğan ve Trump görüşmesi sürerken destek gösterisi yapan Türkler'in ilerisinde terör örgütü destekçileri pankartlarla kin kustu.
Erdoğan-Trump görüşmesi sürerken, ellerinde Türk bayraklarıyla destek gösterisi yapan Türkler Beyaz Saray'ın önünde toplandı. Terör örgütü destekçileri ise, birkaç metre ileride Türkiye'ye kin kusan pankartlar taşıdı. ABD polisi terör yandaşlarına izin verirken, Türklerden gösteriyi sona erdirmelerini istedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki randevusu devam ederken, dışarıda da gösteriler vardı.
Türk bayraklarıyla Beyaz Saray önündeki Lafayette Park'a gelen Türkler, PKK/YPG'ye silah verilmesine karşı pankartlar taşıdı.
Terör örgütü destekçileri ise, birkaç metre ileride ellerinde Türkiye'ye kin kusan pankartlarla gösteri yaptı. Anadolu Ajansı, terör yandaşlarına tepki gösteren bazı Türklere ABD polisinin sert şekilde davrandığını bildiriyor.