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  3. 16 Mayıs 2017 22:38

Hainlerden Beyaz Saray'ın önünde eylem

Erdoğan ve Trump görüşmesi sürerken destek gösterisi yapan Türkler'in ilerisinde terör örgütü destekçileri pankartlarla kin kustu.

Hainlerden Beyaz Saray'ın önünde eylem

Erdoğan-Trump görüşmesi sürerken, ellerinde Türk bayraklarıyla destek gösterisi yapan Türkler Beyaz Saray'ın önünde toplandı. Terör örgütü destekçileri ise, birkaç metre ileride Türkiye'ye kin kusan pankartlar taşıdı. ABD polisi terör yandaşlarına izin verirken, Türklerden gösteriyi sona erdirmelerini istedi.

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Hainlerden Beyaz Saray'ın önünde eylem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki randevusu devam ederken, dışarıda da gösteriler vardı.

Türk bayraklarıyla Beyaz Saray önündeki Lafayette Park'a gelen Türkler, PKK/YPG'ye silah verilmesine karşı pankartlar taşıdı.

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Hainlerden Beyaz Saray'ın önünde eylem

Terör örgütü destekçileri ise, birkaç metre ileride ellerinde Türkiye'ye kin kusan pankartlarla gösteri yaptı. Anadolu Ajansı, terör yandaşlarına tepki gösteren bazı Türklere ABD polisinin sert şekilde davrandığını bildiriyor.

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Hainlerden Beyaz Saray'ın önünde eylem

Anadolu Ajansı kameramanını tartaklayan polis, terör örgütü sempatizanlarının protestoya devam etmelerine izin verdi, Türk vatandaşlarından parkı boşaltmalarını istedi.

Amerikan polisi, iki grubun arasında güvenlik kordonu oluşturdu.

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