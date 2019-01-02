Hainlerin yalanını ortaya çıkaran görüntüler

Söz konusu sanıkların "anayasal düzeni ihlalden" birer kez, "kasteden adam öldürmek" suçundan ise 12'şer kez "ağırlaştırılmış müebbet hapis" ile cezalandırılmaları talep edildi.



Bu kapsamda son savunmalarını yapan sanıklar, özellikle şehit edilen vatandaşlardan sorumlu olmadıklarını, o gece silah kullanmadıklarını ve karargahta sivillerin bulunduğu bölgeye ateş edilmediğini öne sürdü.