Hakem Halil Umut Meler'e saldırıyla ilgili 4 kişiye dava
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hakem Halil Umut Meler'e saldırıda bulunan Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da aralarında olduğu 4 kişi hakkında dava açıldığını duyurdu.
Adalet Bakanı Tunç, hakem Halil Umut Meler'e gerçekleştirilen saldırı ile ilgili aralarında Faruk Koca'nın da olduğu 4 kişi hakkında Ankara Batı 3. Asliye Mahkemesi'nde dava açıldığını duyurdu.
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Hakem Meler'e saldırıya ilişkin iddianamede, şüpheliler hakkında, kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama, tehdit ve yasak alanlara girme suçlarından ceza istendi.
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MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları dünkü (11 Aralık) Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e saldırmıştı.
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Eryaman Stadı'nda maçın son düdüğü çalınca sahaya giren Faruk Koca, orta hakem Meler'e yumruk attı. Meler, aldığı darbe sebebiyle yere düşmüştü.
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