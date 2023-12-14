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Hakem Halil Umut Meler'e saldırıyla ilgili 4 kişiye dava

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hakem Halil Umut Meler'e saldırıda bulunan Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da aralarında olduğu 4 kişi hakkında dava açıldığını duyurdu.

Hakem Halil Umut Meler'e saldırıyla ilgili 4 kişiye dava - Resim: 1

Adalet Bakanı Tunç, hakem Halil Umut Meler'e gerçekleştirilen saldırı ile ilgili aralarında Faruk Koca'nın da olduğu 4 kişi hakkında Ankara Batı 3. Asliye Mahkemesi'nde dava açıldığını duyurdu.

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Hakem Halil Umut Meler'e saldırıyla ilgili 4 kişiye dava - Resim: 2

Hakem Meler'e saldırıya ilişkin iddianamede, şüpheliler hakkında, kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama, tehdit ve yasak alanlara girme suçlarından ceza istendi.

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Hakem Halil Umut Meler'e saldırıyla ilgili 4 kişiye dava - Resim: 3

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları dünkü (11 Aralık) Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e saldırmıştı.

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Hakem Halil Umut Meler'e saldırıyla ilgili 4 kişiye dava - Resim: 4

Eryaman Stadı'nda maçın son düdüğü çalınca sahaya giren Faruk Koca, orta hakem Meler'e yumruk attı. Meler, aldığı darbe sebebiyle yere düşmüştü.

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