Hakkari'de 2 bin 800 rakımda iç çamaşırlı albüm tanıtımı
Albüm tanıtımları için kılıktan kılığa giren, bazen eşeklerle selfie çeken kimi zaman da küçükbaş hayvanlarla Bodrum'da tatile çıkan Hakkarili türkücü Aydın Aydın son şarkısının tanıtımını için 2 bin 800 rakımlı yaylaya çıktı
Haber olmak, popülerliğe adım atmak için her yolu deneyen Hakkarili türkücü Mehmet Aydın, deyim yerindeyse bu kez kendini aştı. Birçok kez tuhaf eylemleriyle gündeme gelen Aydın, son etkinliğiyle “Reklamın iyisi kötüsü olmaz” söyleminin Türkiye’deki geçerliliğini bir kez daha kanıtladı.
Obeziteye dikkat çekmeyi amaçlayan Aydın, Hakkari’de 2 bin 800 rakımında bulunan Merga Bütan Yaylası’na çıktı ve kendisine eşlik eden beyaz iç çamaşırlı bir grup arkadaşıyla kâh türkü söyledi kâh bal yedi.
Bir elinde keçisiyle poz veren, 2800 rakımda kurduğu sobanın üzerinde pişirdiği patatesleri afiyetle yiyen Mehmet Aydın ve arkadaşları buz gibi havada uzun beyaz iç çamaşırlarıyla karda kayak keyfi yapmayı da ihmal etmedi.
Yaklaşık 1.5 metreyi bulan kar üzerine yakınlarıyla birlikte uzanan Aydın, kızağa binerek Türkçe ve Kürtçe olarak türküsünü söyledi. Hem obeziteye savaş açtığını hem de Hakkari’nin doğal güzelliklerine dikkat çekmek için böyle bir etkinlik düzenlediğini belirten Aydın, “1,5 metre kar var. İnsanlar bronzlaşmak için saunalara, solaryumlara binlerce lira para harcıyor. Hakkari’ye gelin, görüldüğü gibi karla vücudumuzu yıkıyoruz. Üç beyaza una, şekere ve tuza ‘hayır’ diyoruz. Ama kara ‘evet’ diyoruz” dedi. Aydın Aydın ve beraberindekiler, daha sonra soba üzerinde pişirilmiş patates, otlu peynir, bal ve tandır ekmeği yedi.