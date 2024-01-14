Hakkari'de faciadan dönüldü
Hakkari’de yoğun kar yağışından dolayı dağdan kopan kaya parçalarının karayoluna düştüğü anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
Kaynak: İHA
Geçtiğimiz hafta Yüksekova-Van karayolu Yeniköprü mevkii, yaşanan heyelan nedeniyle 2 gün boyunca ulaşıma kapanmıştı.
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Ekipler bölgede nöbet tutarak kontrolü sağlamıştı. Bölgede 4 gündür etkili olan kar yağışından sonra kopan kaya parçalarının karayoluna düştüğü anlar saniye saniye kameraya yansırken, yoldan araç geçmemesi sayesinde faciadan dönüldü.
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Ekipler, yaşanan yoğun kar yağışından dolayı vatandaşlara önemli işleri olmadığı sürece yola çıkmamaları uyarısında bulundu.
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