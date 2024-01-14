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Hakkari'de faciadan dönüldü

Hakkari’de yoğun kar yağışından dolayı dağdan kopan kaya parçalarının karayoluna düştüğü anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Kaynak: İHA
Hakkari'de faciadan dönüldü - Resim: 1

Geçtiğimiz hafta Yüksekova-Van karayolu Yeniköprü mevkii, yaşanan heyelan nedeniyle 2 gün boyunca ulaşıma kapanmıştı.

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Hakkari'de faciadan dönüldü - Resim: 2

Ekipler bölgede nöbet tutarak kontrolü sağlamıştı. Bölgede 4 gündür etkili olan kar yağışından sonra kopan kaya parçalarının karayoluna düştüğü anlar saniye saniye kameraya yansırken, yoldan araç geçmemesi sayesinde faciadan dönüldü.

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Hakkari'de faciadan dönüldü - Resim: 3

Ekipler, yaşanan yoğun kar yağışından dolayı vatandaşlara önemli işleri olmadığı sürece yola çıkmamaları uyarısında bulundu.

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Hakkari'de faciadan dönüldü - Resim: 4
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