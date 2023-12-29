Hakkari'de heyelan yolu kapattı! Yaralılar var
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi yolunda heyelan meydana geldi. 3 kişi yaralanırken, ilçenin Van ve Hakkari ile olan ulaşımı kesildi.
Kaynak: İHA
Alınan bilgilere göre, gece saatlerinde Yüksekova kara yolunun Yeni Köprü mevkiinde heyelan meydana geldi. Yoldan geçen kamyonete heyelanla birlikte gelen kaya parçalarının isabet etmesi sonucu isimleri öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı.
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Yaralılar ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılırken; bölgede Karayolları, AFAD ve jandarma ekipleri önlemlerini aldı.
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Yüksekova kara yolunun heyelan nedeniyle ulaşıma kapanmasıyla Van ve Hakkari ile olan bağlantısı da tamamen kesildi.
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