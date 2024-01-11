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Hakkari'de kar esareti: 18 araç kara saplandı

Hakkari'de, Yüksekova-Şemdinli kara yolunda kara saplanan 18 araç ve içindekiler, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kaynak: DHA
Hakkari'de kar esareti: 18 araç kara saplandı - Resim: 1

Yüksekova’da sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yüksekova- Şemdinli kara yolunda 18 araç kara saplandı. 

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Hakkari'de kar esareti: 18 araç kara saplandı - Resim: 2

Araçtakiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye, Karayolları Van 11. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Yüksekova 117. Şube Şefliği karla mücadele ekipleri sevk edildi.

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Hakkari'de kar esareti: 18 araç kara saplandı - Resim: 3

Ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla araçlar ile içindekiler kurtarılırken, ulaşıma kapanan yol da yeniden açıldı. 

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Hakkari'de kar esareti: 18 araç kara saplandı - Resim: 4
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