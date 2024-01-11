Hakkari'de kar esareti: 18 araç kara saplandı
Hakkari'de, Yüksekova-Şemdinli kara yolunda kara saplanan 18 araç ve içindekiler, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Kaynak: DHA
Yüksekova’da sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yüksekova- Şemdinli kara yolunda 18 araç kara saplandı.
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Araçtakiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye, Karayolları Van 11. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Yüksekova 117. Şube Şefliği karla mücadele ekipleri sevk edildi.
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Ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla araçlar ile içindekiler kurtarılırken, ulaşıma kapanan yol da yeniden açıldı.
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