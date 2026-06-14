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  4. Hakkari'de vahşet! Kayınpederinin evini basan uzman çavuş 4 kişiyi katletti!

Hakkari'de vahşet! Kayınpederinin evini basan uzman çavuş 4 kişiyi katletti!

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Beşevler Mahallesi'nde bir uzman çavuş, kayınpederinin evine düzenlediği silahlı saldırıda eşinin de aralarında bulunduğu 4 kişiyi öldürdü. Olay sonrası intihara teşebbüs eden zanlı ağır yaralandı.

Kaynak: DHA / İHA
Hakkari'de vahşet! Kayınpederinin evini basan uzman çavuş 4 kişiyi katletti! - Resim: 1

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde meydana gelen trajik silahlı şiddet olayı bölgede büyük üzüntü yarattı. 

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Hakkari'de vahşet! Kayınpederinin evini basan uzman çavuş 4 kişiyi katletti! - Resim: 2

Beşevler Mahallesi'nde bir uzman çavuşun kayınpederinin evinde gerçekleştirdiği ve 4 kişinin hayatını kaybettiği ağır vakanın ardından adli makamlar ile güvenlik güçleri geniş çaplı soruşturma başlattı. 

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Hakkari'de vahşet! Kayınpederinin evini basan uzman çavuş 4 kişiyi katletti! - Resim: 3

Aktütün köyü nüfusuna kayıtlı olduğu bildirilen uzman çavuş M.G., henüz adli makamlarca araştırılan bir nedenden ötürü Beşevler Mahallesi'ndeki kayınpederinin evine giderek silahlı saldırıda bulundu.

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Hakkari'de vahşet! Kayınpederinin evini basan uzman çavuş 4 kişiyi katletti! - Resim: 4

Gerçekleşen saldırı neticesinde failin eşi G.G., kayınvalidesi H.D., kayınbiraderi G.D. ve baldızı D.D. ne yazık ki olay yerinde hayatını kaybetti.

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