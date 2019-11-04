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  3. 04 Kasım 2019 10:36

Hakkınızı isteyin ! Çift maaş alabilirsiniz

Sosyal güvenlik sisteminde hem kadınlar hem erkekler için çift maaş hakkı bulunuyor. Ancak birçok vatandaş maaşının kesilebileceği endişesiyle hakkını aramıyor.

Hakkınızı isteyin ! Çift maaş alabilirsiniz

Sosyal güvenlik sisteminde bazı şartlarda özellikle de kadınlara çift maaş hakkı tanınıyor. Çift maaş sadece emekliye değil, dul ve yetimlere de sağlanan bir hak.

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Hakkınızı isteyin ! Çift maaş alabilirsiniz

Dul kavramı kadınlar için kullanılsa da bu kapsama erkekler de giriyor. Çoğu kişi, aldığı maaşın kesilebileceği endişesiyle veya bilmediği için ikinci hatta üçüncü maaş hakkını aramıyor.

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Hakkınızı isteyin ! Çift maaş alabilirsiniz

HANGİ SİGORTA İÇİN?
Emekli hangi sigortalılığa (SSK, Bağkur, Emekli Sandığı) tabi olursa olsun, vefat eden eşinden dul aylığı yani ikinci bir maaş alıyor. Örneğin; kadın SSK emeklisi, eşi vefat etmiş Bağkur emeklisi ise dul aylığı alıyor. Vefat eden eş SSK veya Bağkurlu ise dul emekli eş, maaşın yüzde 50’sini, eş Emekli Sandığı’na tabi (memur) ise maaşın yüzde 75’ini alıyor.

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Hakkınızı isteyin ! Çift maaş alabilirsiniz

ÜÇE DE ÇIKABİLİR
Bazı durumda emekli kadının üç farklı emekli maaşı alma hakkı doğuyor. Peki nasıl oluyor?

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