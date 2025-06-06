Haklarını alamayan bir kadın iş yerinin önünde kendini yakmaya çalıştı
İstanbul Pendik'te bir genç kadın, parasını alamadığı gerekçesiyle eski çalıştığı iş yerinin önünde üstüne benzin dökerek kendisini yakmaya çalıştı.
Kaynak: DHA
Olay, bugün saat 10.00 sıralarında İstanbul Pendik'te Velibaba Mahallesi Timurhan Sokak'taki bir iş yerinin önünde meydana geldi.
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Eski çalıştığı iş yerinden parasını alamadığını iddia eden N.A., benzin dökerek kendisini ve iş yerini yakmakla tehdit etti.
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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
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Polis, 1 saat süren çalışmayla kadını ikna ederken Sağlık ekipleri tedbir amaçlı N.A.'yı hastaneye götürüldü. (DHA)
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