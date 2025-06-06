  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Haklarını alamayan bir kadın iş yerinin önünde kendini yakmaya çalıştı

Haklarını alamayan bir kadın iş yerinin önünde kendini yakmaya çalıştı

İstanbul Pendik'te bir genç kadın, parasını alamadığı gerekçesiyle eski çalıştığı iş yerinin önünde üstüne benzin dökerek kendisini yakmaya çalıştı.

Kaynak: DHA
Haklarını alamayan bir kadın iş yerinin önünde kendini yakmaya çalıştı - Resim: 1

Olay, bugün saat 10.00 sıralarında İstanbul Pendik'te Velibaba Mahallesi Timurhan Sokak'taki bir iş yerinin önünde meydana geldi.

1 / 8
Haklarını alamayan bir kadın iş yerinin önünde kendini yakmaya çalıştı - Resim: 2

Eski çalıştığı iş yerinden parasını alamadığını iddia eden N.A., benzin dökerek kendisini ve iş yerini yakmakla tehdit etti.

2 / 8
Haklarını alamayan bir kadın iş yerinin önünde kendini yakmaya çalıştı - Resim: 3

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

3 / 8
Haklarını alamayan bir kadın iş yerinin önünde kendini yakmaya çalıştı - Resim: 4

Polis, 1 saat süren çalışmayla kadını ikna ederken Sağlık ekipleri tedbir amaçlı N.A.'yı hastaneye götürüldü. (DHA)

4 / 8