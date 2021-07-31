Haklarınızı bilin! SGK merak edilen soruları açıkladı
Sosyal Güvenlik Kurumu, hastanede mağduriyet yaşanmaması için bu konuda merak edilen sorulara açıklık getirdi.
Sosyal Güvenlik Kurumu, hastanede mağduriyet yaşanmaması için bu konuda merak edilen sorulara açıklık getirdi.. İlave ücretlerin Sosyal Güvenlik Kurumu'nca belirlenen oranları geçmemesi gerekiyor. Geliri düşük vatandaşlardan kesilen katılım payı iade ediliyor. Acil servise başvuran kanser hastalarından hiçbir ilave ücret alınmıyor ve acil servislere başvuruda katılım payı ödenmiyor. Özel sağlık hizmeti veren yerlerde 15 lira olan katılım payı üniversite hastanelerinde 8 lira. Sigortalı, emekli diş protez katılım bedelinin yüzde 10'u ödeniyor, bir reçetede üç kutuya kadar 3 lira alınıyor.
1- Acil olarak hastaneye başvurduğumuzda ücret alınır mı? İlave ücret nasıl uygulanıyor? Acil başvurularda hiçbir şekilde ücret alınmaz. Hekim değerlendirmesi sonrası acil durum kabul edilmeyenlerden ilave ücret alınır. Sözleşmeli hizmet veren vakıf üniversiteleri, özel sağlık hizmet sunucularınca ilave ücret alınıyor. Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) yer alan kuruma fatura edilen işlem bedellerinin iki katına kadar ilave ücret istenebiliyor.
2- Özel hastanelerin ilave ücretleri önceden bildirmesi gerekmiyor mu? Özel hastaneler, ilave ücret oranlarını gösteren tabelayı vatandaşların görebileceği bir yere asmak, kişileri ilave ücret konusunda bilgilendirmek zorunda. Bu ücretlere ilişkin hasta ve veya yakınlarının yazılı onayının alınması zorunluluğu bulunuyor. İşlem sonrası herhangi bir gerekçe ile ilave ücret istenemez.
3- Kanser hastaları acil servise başvurduklarında ilave ücret alınır mı? Kanser hastalarından hiçbir ilave ücret alınmaz. Yapılan radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri de bu kapsamda yer alıyor. Acil hâl nedeni ile sunulan acil sağlık hizmetleri için, hiçbir genel sağlık sigortalısından katılım payı alınamaz.