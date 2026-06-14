Halfeti’de onlarca turistin olduğu tur teknesinde korku dolu anlar!
Şanlıurfa'nın turistik ilçesi Halfeti'de, Birecik Baraj Gölü üzerinde seyir halindeyken motor arızası vererek sürüklenmeye başlayan ve 40 yolcu taşıyan tur teknesi jandarma ekiplerince kurtarıldı. Asayiş Bot Komutanlığı'nın hızlı müdahalesiyle yolcular güvenle karaya çıkartılırken, arızalı tekne kıyıya çekildi.
Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik güzellikleriyle öne çıkan ilçesi Halfeti'de, Fırat Nehri üzerindeki Birecik Baraj Gölü'nde seyir halindeki bir gezi teknesi motor arızası nedeniyle tehlike atlattı.
İçerisinde 40 yolcunun bulunduğu teknenin sürüklenmeye başlaması üzerine bölgeye intikal eden jandarma ekipleri, olası bir faciayı önleyerek başarılı bir kurtarma operasyonuna imza attı.
Bölgeyi gezmek amacıyla Fırat Nehri'ne açılan turistik gezi teknesi, gölün orta kesimlerinde aniden motor arızası verdi. Rüzgar ve akıntının etkisiyle kontrolsüz şekilde sürüklenmeye başlayan teknedeki yolcular yetkililerden acil yardım talebinde bulundu.
İhbarın alınmasının hemen ardından, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.