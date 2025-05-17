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  4. Gaziantep'te büyük patlama! Ortalık savaş alanına döndü, yaralılar var!

Halı fabrikasında büyük patlama: Çok sayıda yaralı var

Gaziantep'te bir halı fabrikasında meydana gelen patlamada 7 kişi yaralandı.

Kaynak: DHA / İHA
Halı fabrikasında büyük patlama: Çok sayıda yaralı var - Resim: 1

Olay, Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Behram Halı fabrikasında meydana geldi.

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Halı fabrikasında büyük patlama: Çok sayıda yaralı var - Resim: 2

Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle fabrikada bulunan buhar kazanında patlama meydana geldi.

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Halı fabrikasında büyük patlama: Çok sayıda yaralı var - Resim: 3

Patlamanın şiddetiyle fabrikanın duvarları yıkılırken 7 kişi ise yaralandı.

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Halı fabrikasında büyük patlama: Çok sayıda yaralı var - Resim: 4

Olay yerine çok sayıda 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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