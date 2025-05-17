Halı fabrikasında büyük patlama: Çok sayıda yaralı var
Gaziantep'te bir halı fabrikasında meydana gelen patlamada 7 kişi yaralandı.
Kaynak: DHA / İHA
Olay, Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Behram Halı fabrikasında meydana geldi.
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Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle fabrikada bulunan buhar kazanında patlama meydana geldi.
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Patlamanın şiddetiyle fabrikanın duvarları yıkılırken 7 kişi ise yaralandı.
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Olay yerine çok sayıda 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
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