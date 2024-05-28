Halı sahanın manzarası görenleri hayran bıraktı
Mersin'in Aydıncık ilçesinde denize sıfır bir tepeye kurulan halı saha görenleri şaşırtıyor.
Kaynak: İHA
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Türkiye'nin önemli üretim ve turizm merkezlerinden Mersin'de kurumlar aracılığıyla da spor alanında bir çok yatırım yapılıyor. Özellikle gençlerin tercih ettiği futbol sahaları ise bugüne kadar her ilçede kuruldu. Aydıncık ilçesinde de bir süre önce kurulan halı saha ise konumu ile dikkat çekmeyi başardı.
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İlçeye bağlı Atatürk Mahallesi Soğuksu mevkiinde denize sıfır rakımdaki tepeye kurulan halı sahanın manzarası görenleri hayran bırakmaya başladı.
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Denize sıfır bir tarafı uçurum olan sahanın diğer tarafında ise şehir ve Toros dağlarından oluşan manzara İHA muhabirleri tarafından dron ile de görüntülendi.
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