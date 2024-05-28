Halı sahanın manzarası görenleri hayran bıraktı

Türkiye'nin önemli üretim ve turizm merkezlerinden Mersin'de kurumlar aracılığıyla da spor alanında bir çok yatırım yapılıyor. Özellikle gençlerin tercih ettiği futbol sahaları ise bugüne kadar her ilçede kuruldu. Aydıncık ilçesinde de bir süre önce kurulan halı saha ise konumu ile dikkat çekmeyi başardı.