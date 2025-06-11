Haliç Köprüsü'nde intihar girişimi! Genç kadını ölümden çekip aldılar...
İstanbul'da Haliç'te bulunan Metro Köprüsünün altında bulunan demirlerden sarkan genç kadın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.
Kaynak: DHA
Olay, 9 Haziran Pazartesi saat 19.30 sıralarında Fatih Haliç Metro Köprüsü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kadın, köprünün altındaki demirlerden sarkmaya başladı.
1 / 11
Kadının demirlerden sarktığını gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu.
2 / 11
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kadını ikna etmeye çalıştı.
3 / 11
Sahil Güvenlik ekipleri ise denizde beklemeye başladı.
4 / 11