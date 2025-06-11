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Haliç Köprüsü'nde intihar girişimi! Genç kadını ölümden çekip aldılar...

İstanbul'da Haliç'te bulunan Metro Köprüsünün altında bulunan demirlerden sarkan genç kadın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Kaynak: DHA
Haliç Köprüsü'nde intihar girişimi! Genç kadını ölümden çekip aldılar... - Resim: 1

Olay, 9 Haziran Pazartesi saat 19.30 sıralarında Fatih Haliç Metro Köprüsü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kadın, köprünün altındaki demirlerden sarkmaya başladı.

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Haliç Köprüsü'nde intihar girişimi! Genç kadını ölümden çekip aldılar... - Resim: 2

Kadının demirlerden sarktığını gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. 

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Haliç Köprüsü'nde intihar girişimi! Genç kadını ölümden çekip aldılar... - Resim: 3

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kadını ikna etmeye çalıştı.

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Haliç Köprüsü'nde intihar girişimi! Genç kadını ölümden çekip aldılar... - Resim: 4

Sahil Güvenlik ekipleri ise denizde beklemeye başladı.

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