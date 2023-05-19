Haliç Köprüsü'nde kaza yapan otomobil alev alev yandı

DHA'nın haberine göre korkunç kaza, İstanbul'da D-100 Karayolu Edirne istikameti Haliç Köprüsü'nde saat 05.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yolda kontrolsüz bir şekilde ilerleyen otomobil, önce aynı yönde seyir halinde olan hafif ticari araca arkadan çarptı.