Haliç Köprüsü'nde kaza yapan otomobil alev alev yandı
İstanbul Haliç Köprüsü'nde meydana gelen kazada alkollü olduğu tespit edilen sürücünün kullandığı otomobil, önce alev aldı. Kaza nedeniyle Haliç Köprüsü Edirne istikameti bir süre trafiğe kapatıldı.
DHA'nın haberine göre korkunç kaza, İstanbul'da D-100 Karayolu Edirne istikameti Haliç Köprüsü'nde saat 05.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yolda kontrolsüz bir şekilde ilerleyen otomobil, önce aynı yönde seyir halinde olan hafif ticari araca arkadan çarptı.
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Kontrolden çıkan otomobil ardından da bariyerlere çarparak alev aldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Alev alev yanan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Meydana gelen kazada yaralanan sürücüye ilk müdahale kaza yerine gelen ambulansta yapıldı. Y
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apılan alkol testinde 1.52 promil alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
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