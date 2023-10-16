Haliç’te korku dolu anlar kamerada: Bir kadın denize düştü
Haliç Metro Köprüsü’nde yürüyen bir kadın dengesini kaybederek aşağıya düştü. Dakikalarca denizin üstüne baygın kalan kadın, tekne kaptanı tarafından kurtarıldı. Korku dolu anlar kameralara yansıdı.
Kaynak: İHA
Beyoğlu Haliç Metro Köprüsü üzerinde geçtiğimiz günlerde öğle saatlerinde meydana gelene olayda F. B., metroya doğru yürümeye başladı. Bir süre sonra korkulukların yanında duran F.B. henüz bilinmeyen bir nedenle korkulukları aşağıya düştü. Metrelerce yükseklikten denize düşen kadını gören vatandaşlar, polis ekiplerine ihbarda bulundu.
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O esnada denize bulunan bir tekne kaptanı, yüzeyde hareketsiz yatan kadının yanına yaklaştı. Dakikalar süren çalışma sonrasında kadın denizden alınarak tekneye konuldu.
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Yaşanan o korku dolu anlar ise kameralara yansıdı. Şişhane kıyısına çıkarılan kadın, sağlık ekiplerine teslim edildi. Kalp masajı yapılan F.B., bilinci açık bir şekilde Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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