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Haliç'te korku dolu anlar: Teknelerin çarpışma anı kamerada

Haliç'te Eyüp İskelesi'ne doğru giden yolcu teknesine başka bir tekne çarptı. Kazada yaralanan olmazken, kaza anı kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA
Haliç'te korku dolu anlar: Teknelerin çarpışma anı kamerada - Resim: 1

Olay, 16 Ocak Perşembe günü saat 09.40 sıralarında Beyoğlu Haliç'te meydana geldi. 

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Haliç'te korku dolu anlar: Teknelerin çarpışma anı kamerada - Resim: 2

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde yolcu teknesi Eyüp İskelesi'ne gitmek için sefere başladı. Bir süre sonra yolcu dolu olan tekneye, başka bir tekne çarptı. 

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Haliç'te korku dolu anlar: Teknelerin çarpışma anı kamerada - Resim: 3

Kaza sonucu yaralanan olmazken, teknelerde hasar meydana geldi.

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Haliç'te korku dolu anlar: Teknelerin çarpışma anı kamerada - Resim: 4

Kazanın ardından tekne kaptanı, Kasımpaşa İskelesi'ne yanaşarak yolcuları tahliye etti.

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