Haliç'te korku dolu anlar: Teknelerin çarpışma anı kamerada
Haliç'te Eyüp İskelesi'ne doğru giden yolcu teknesine başka bir tekne çarptı. Kazada yaralanan olmazken, kaza anı kameraya yansıdı.
Kaynak: DHA
Olay, 16 Ocak Perşembe günü saat 09.40 sıralarında Beyoğlu Haliç'te meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde yolcu teknesi Eyüp İskelesi'ne gitmek için sefere başladı. Bir süre sonra yolcu dolu olan tekneye, başka bir tekne çarptı.
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Kaza sonucu yaralanan olmazken, teknelerde hasar meydana geldi.
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Kazanın ardından tekne kaptanı, Kasımpaşa İskelesi'ne yanaşarak yolcuları tahliye etti.
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