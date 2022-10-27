Halit Kıvanç son yolculuğuna uğurlandı

BAKAN KASAPOĞLU: HER YÖNÜYLE ÖRNEK BİR İNSANDI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Televizyonun olmadığı dönemlerde radyoda o naif sesiyle, betimlemeleriyle televizyonu aratmayacak şekilde radyoda kulaklarımızda, zihinlerimizde yeri olan bir insandı. Televizyonda hem sporda hem kültürde, sanatta çok güzel hatıraların anların sesi olan bir insandı. Beyefendiliğiyle, nezaketiyle, çalışma usulleriyle her alanda, her yönüyle örnek bir insandı. Kendisini bu vesileyle minnetle anıyorum. İnanıyorum ki O'nun bu izini yarınlara aktaracak genç medya insanları yolundan gidecektir. Hepimizin başı sağ olsun" şeklinde konuştu.