Halit Yukay'dan hala iz yokken tutuklanan kaptanın görüntüleri ortaya çıktı
Balıkesir’in Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan 'Graywof' isimli yatın sahibi ünlü iş adamı Halit Yukay’ı arama çalışmaları devam ederken parçalanan yata çarptığı düşünülen kuru yük gemisinin kaptanının gemiyi limanda incelediği görüntüleri ortaya çıktı.
Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında 4 Ağustos'ta meydana gelen tekne kazasında kaybolan iş adamı Halit Yukay'ı arama çalışmaları, Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde aralıksız devam ediyor.
Edinilen bilgilere göre, Halit Yukay 4 Ağustos saat 15.10 sıralarında kendisine ait 'Graywolf' isimli teknesiyle Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere denize açıldı. Kendisinden haber alamayan yakınları durumu sahil güvenliğe bildirdi.
5 Ağustos günü saat 14.30 sıralarında, Erdek'in Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyreden bir ticari gemi, deniz yüzeyinde yarı batık tekne parçaları gördüğünü ihbar etti. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri belirtilen koordinatlara yönlendirildi. Bölgeye 1 helikopter, 1 uçak, 2 dalış timi ve 6 yüzer unsur sevk edildi. Yapılan dalışlarda parçalanmış bir tekneye ulaşılırken, motor seri numarasının Halit Yukay'a ait 'Graywolf' isimli tekneyle eşleştiği tespit edildi.
Olayla ilgili Yalova’da 'Arel 7' isimli kuru yük gemisi kaptanı 61 yaşındaki C.T., 'taksirle ölüme sebep olmak' şüphesiyle 7 Ağustos 2025 Perşembe günü gözaltına alınmış, tutuklanma talebiyle sevk edildiği mahkemece ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.