Halit Yukay'dan hala iz yokken tutuklanan kaptanın görüntüleri ortaya çıktı

5 Ağustos günü saat 14.30 sıralarında, Erdek'in Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyreden bir ticari gemi, deniz yüzeyinde yarı batık tekne parçaları gördüğünü ihbar etti. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri belirtilen koordinatlara yönlendirildi. Bölgeye 1 helikopter, 1 uçak, 2 dalış timi ve 6 yüzer unsur sevk edildi. Yapılan dalışlarda parçalanmış bir tekneye ulaşılırken, motor seri numarasının Halit Yukay'a ait 'Graywolf' isimli tekneyle eşleştiği tespit edildi.