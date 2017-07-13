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  3. 13 Temmuz 2017 12:24

Halk, FETÖ'cü hainler için dar ağacı kurdu

Darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan FETÖ'cü hainlerin yargılanması devam ediyor.

Halk, FETÖ'cü hainler için dar ağacı kurdu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması başladı. Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince, adliye binasındaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının salonunda görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, geniş güvenlik önlemleri altında getirildi.

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Halk, FETÖ'cü hainler için dar ağacı kurdu

DAR AĞACI KURUP 'İDAM' SLOGANI ATTILAR

Duruşmanın görüleceği alanda toplanan vatandaşlar, sanıkların üzerine ip attı. Dar ağacı kuran kalabalık, okunan sanık isimlerinden sonra "idam" diye bağırdı.

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Halk, FETÖ'cü hainler için dar ağacı kurdu

Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resimlerini taşıyan vatandaşlar, üzerinde "Uzun adam eğilmez, milli irade yenilmez", "Seninleyiz Reis", "Pensilvanya'nın uşakları", "Eşekle atın kırması katır olur, şeytanla siyonistin kırması FETO olur", "Game over FETO" ve "İmanını satmış hainler" yazan pankartlar açtı.

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Halk, FETÖ'cü hainler için dar ağacı kurdu

Gruptakiler "idam isteriz" şeklinde slogan attı. Protestoda örgütün elebaşı Fetullah Gülen ve suikast timindeki "Çiğli imamı" olarak anılan "Paşa" lakaplı Zekeriya Kuzu'nun fotoğrafları kullanılarak hazırlanmış Marilyn Monroe'nun film sahnesinin canlandırıldığı afiş dikkati çekti.

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