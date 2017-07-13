Halk, FETÖ'cü hainler için dar ağacı kurdu
Darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan FETÖ'cü hainlerin yargılanması devam ediyor.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması başladı. Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince, adliye binasındaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının salonunda görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, geniş güvenlik önlemleri altında getirildi.
DAR AĞACI KURUP 'İDAM' SLOGANI ATTILAR
Duruşmanın görüleceği alanda toplanan vatandaşlar, sanıkların üzerine ip attı. Dar ağacı kuran kalabalık, okunan sanık isimlerinden sonra "idam" diye bağırdı.
Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resimlerini taşıyan vatandaşlar, üzerinde "Uzun adam eğilmez, milli irade yenilmez", "Seninleyiz Reis", "Pensilvanya'nın uşakları", "Eşekle atın kırması katır olur, şeytanla siyonistin kırması FETO olur", "Game over FETO" ve "İmanını satmış hainler" yazan pankartlar açtı.