Halk, FETÖ'cü hainler için dar ağacı kurdu

Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resimlerini taşıyan vatandaşlar, üzerinde "Uzun adam eğilmez, milli irade yenilmez", "Seninleyiz Reis", "Pensilvanya'nın uşakları", "Eşekle atın kırması katır olur, şeytanla siyonistin kırması FETO olur", "Game over FETO" ve "İmanını satmış hainler" yazan pankartlar açtı.