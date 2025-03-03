Halk otobüsü araçlara çarpıp, kafeye girdi: Yaralılar var
Antalya'nın bir halk otobüsü, park halindeki araçlara çarpıp, kafeye girdi. 4 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Kaza, saat 11.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi, Zerdalilik Mahallesi Cebesoy Caddesi’nde meydana geldi.
1 / 13
E.A.'nın kontrolünü yitirdiği halk otobüsü, park halindeki bir araca çarptı.
2 / 13
Çarpmanın şiddetiyle park halindeki 7 araç birbirine girdi.
3 / 13
Bu sırada yoluna devam eden otobüs, kafeye girdi.
4 / 13