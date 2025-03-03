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Halk otobüsü araçlara çarpıp, kafeye girdi: Yaralılar var

Antalya'nın bir halk otobüsü, park halindeki araçlara çarpıp, kafeye girdi. 4 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
Halk otobüsü araçlara çarpıp, kafeye girdi: Yaralılar var - Resim: 1

Kaza, saat 11.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi, Zerdalilik Mahallesi Cebesoy Caddesi’nde meydana geldi.

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Halk otobüsü araçlara çarpıp, kafeye girdi: Yaralılar var - Resim: 2

E.A.'nın kontrolünü yitirdiği halk otobüsü, park halindeki bir araca çarptı. 

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Halk otobüsü araçlara çarpıp, kafeye girdi: Yaralılar var - Resim: 3

Çarpmanın şiddetiyle park halindeki 7 araç birbirine girdi. 

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Halk otobüsü araçlara çarpıp, kafeye girdi: Yaralılar var - Resim: 4

Bu sırada yoluna devam eden otobüs, kafeye girdi. 

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