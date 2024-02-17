Halk otobüsü şoförü Türkiye'nin son ''pelerinsiz kahramanı'' oldu

Otobüste yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde öğrencinin seyir halinde olan otobüsün içerisinde arkadaşı ile ayakta sohbet ettiği daha sonra yere düştüğü ve arkadaşı ve diğer yolcuların müdahale ettiği anlar yer aldı.