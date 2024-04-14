Halk otobüsünde büyük panik: Bomba gibi patladı
Bursa'da hareket halindeki özel halk otobüsünün motor bölümünde meydana gelen patlama büyük paniğe yol açarken, patlama anı saniye saniye görüntülendi.
Kaynak: DHA
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde hareket halindeki özel halk otobüsünün motor bölümünde meydana gelen patlama, tedirginliğe neden oldu.
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Olayda can kaybı yaşanmadı. Patlama ve yolcuların panikle araçtan çıkışı, kameraya yansıdı.
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Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde meydana geldi. 3'üncü Nazlı Sokak'tan Kavaklı Caddesi istikametine seyreden özel halk otobüsünün motor bölümünde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.
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