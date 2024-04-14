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Halk otobüsünde büyük panik: Bomba gibi patladı

Bursa'da hareket halindeki özel halk otobüsünün motor bölümünde meydana gelen patlama büyük paniğe yol açarken, patlama anı saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: DHA
Halk otobüsünde büyük panik: Bomba gibi patladı - Resim: 1

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Halk otobüsünde büyük panik: Bomba gibi patladı - Resim: 2

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde hareket halindeki özel halk otobüsünün motor bölümünde meydana gelen patlama, tedirginliğe neden oldu.

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Halk otobüsünde büyük panik: Bomba gibi patladı - Resim: 3

Olayda can kaybı yaşanmadı. Patlama ve yolcuların panikle araçtan çıkışı, kameraya yansıdı.

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Halk otobüsünde büyük panik: Bomba gibi patladı - Resim: 4

Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde meydana geldi. 3'üncü Nazlı Sokak'tan Kavaklı Caddesi istikametine seyreden özel halk otobüsünün motor bölümünde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. 

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