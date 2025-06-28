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  4. Halk otobüsünde etek altı taciz rezaleti! Şüphelinin kimliği şoke etti

Halk otobüsünde etek altı taciz iddiası: Eski hakim gözaltına alındı

Adana'da özel halk otobüsünde bir kadının eteğinin altından fotoğraflarını çekerek taciz ettiği iddia edilen emekli hakim A.M.A. (75), gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
Halk otobüsünde etek altı taciz iddiası: Eski hakim gözaltına alındı - Resim: 1

Olay, gündüz saatlerinde merkez Seyhan ilçesinde meydana geldi. Avukatlık yapan emekli hakim A.M.A., iddiaya göre, özel halk otobüsünde G.T.'nin (44) etek altından fotoğraflarını çekti. Bunun üzerine A.M.A. ile yolcular arasında tartışma çıktı. 

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Halk otobüsünde etek altı taciz iddiası: Eski hakim gözaltına alındı - Resim: 2

Otobüsteki kavga nedeniyle şoför, aracın kapılarını kapatarak, Bağlar Polis Merkezi'ne gitti. G.T.'nin şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alınan A.M.A., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi savcılık tarafından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen A.M.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Halk otobüsünde etek altı taciz iddiası: Eski hakim gözaltına alındı - Resim: 3

Öte yandan, otobüsteki tartışma anları ise aracın güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

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Halk otobüsünde etek altı taciz iddiası: Eski hakim gözaltına alındı - Resim: 4
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