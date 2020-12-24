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  3. 24 Aralık 2020 17:20

Halk otobüsünde rezalet! Herkesin içinde taciz etti

Van'da özel halk otobüsünde iki genç kadını elle taciz edip, ardından da cinsel organını gösterdiği iddia edilen M.E. hakkında 2 yıla kadar hapis isteniyor. İğrenç olay güvenlik kamerasına yansırken, kadınlardan B.P.Ç., şüphelinin en ağır cezayı almasını istedi.

Halk otobüsünde rezalet! Herkesin içinde taciz etti

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Halk otobüsünde rezalet! Herkesin içinde taciz etti

Olay, şubat ayında Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile kent merkezi arasında yolcu taşıyan özel halk otobüsünde meydana geldi. Halk otobüsünde seyahat eden B.P.Ç., sonradan otobüse binen M.E.'nin elle tacizine uğradı. Rahatsız olan B.P.Ç., koltuğa otururken yanına ise bir başka kadın geldi. Bu sırada her iki kadına yönelik tacizini sürdüren M.E, ardından da fermuarını açıp montunun altından cinsel organını göstermeye çalıştı.

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Halk otobüsünde rezalet! Herkesin içinde taciz etti

Bu sırada durumu fark eden B.P.Ç., çığlık attı. B.P.Ç., M.E.'yi yakalayıp, kaçmasına engel oldu, ardından da telefonla polisi arayarak şikayetçi oldu. Gelen polis ekipleri, M.E.'yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Olay anı ise otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

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Halk otobüsünde rezalet! Herkesin içinde taciz etti

'AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANSIN'

Emniyette ifadesi alınan M.E., fermuarını, idrar tahlili verdiği için açık unuttuğunu iddia etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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