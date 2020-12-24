Halk otobüsünde rezalet! Herkesin içinde taciz etti

Olay, şubat ayında Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile kent merkezi arasında yolcu taşıyan özel halk otobüsünde meydana geldi. Halk otobüsünde seyahat eden B.P.Ç., sonradan otobüse binen M.E.'nin elle tacizine uğradı. Rahatsız olan B.P.Ç., koltuğa otururken yanına ise bir başka kadın geldi. Bu sırada her iki kadına yönelik tacizini sürdüren M.E, ardından da fermuarını açıp montunun altından cinsel organını göstermeye çalıştı.