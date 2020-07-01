Halk pazarında sosyal mesafe unutuldu

"HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ BİR GÖRÜNÜM VAR" Bazılarının koronavirüs tedbirleri devam etmesine rağmen özellikle sosyal mesafe kuralına dikkat etmediğini dile getiren Mehmet Aydın, "Dışarı çıkarken eldiven, maske takıyoruz. Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Kalabalığa girmemeye dikkat ediyorum, o yüzden pazara erken saatte geldim. Pazar yerinde sanki hiçbir şey olmamış gibi bir görünüm var. Maskesiz çok insan var. Sosyal mesafeyi de görüyorsunuz işte iç içe herkes, aynı önceki dönem gibi. Kimsede korku yok. Böyle giderse hastalık devam eder. İnsanların birbirlerine saygılı olması lazım, o da yok" dedi.