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  3. 20 Eylül 2018 11:05

Halkalı-Gebze Banliyö hattı havadan görüntülendi

Halkalı-Gebze Banliyö hattı havadan görüntülendi

İstanbul’un en önemli ulaşım projelerinden olan Halkalı-Gebze Banliyö hattında sona yaklaşıldı. Marmaray’ın Halkalı Gebze hattında hizmet verecek olan banliyö hattında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

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Halkalı-Gebze Banliyö hattı havadan görüntülendi

Kazlıçeşme-Marmaray arasında deneme amaçlı çalışmaya başlayan Halkalı-Gebze Banliyo treni, günler sonra seferlerine başlayacak.Ray bağlantılarının tamamlandığı tren hattında hummalı bir çalışma yürütülüyor.

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Halkalı-Gebze Banliyö hattı havadan görüntülendi

Zeytinburnuistasyonunda devam eden çalışmalar havadan görüntülenirken çekilen görüntülerde ray bağlantılarının ve istasyonların büyük ölçüde tamamlandığı görülüyor.

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Halkalı-Gebze Banliyö hattı havadan görüntülendi

Projenin dev tren yolu otobanı aratmazken çekilen görüntüler kendine hayran bıraktı. Hattın yıl sonunda hizmete girmesi bekleniyor.

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