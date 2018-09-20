Halkalı-Gebze Banliyö hattı havadan görüntülendi
İstanbul’un en önemli ulaşım projelerinden olan Halkalı-Gebze Banliyö hattında sona yaklaşıldı. Marmaray’ın Halkalı Gebze hattında hizmet verecek olan banliyö hattında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
Kazlıçeşme-Marmaray arasında deneme amaçlı çalışmaya başlayan Halkalı-Gebze Banliyo treni, günler sonra seferlerine başlayacak.Ray bağlantılarının tamamlandığı tren hattında hummalı bir çalışma yürütülüyor.
Zeytinburnuistasyonunda devam eden çalışmalar havadan görüntülenirken çekilen görüntülerde ray bağlantılarının ve istasyonların büyük ölçüde tamamlandığı görülüyor.