Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası! Kamu bankalarından sürpriz promosyon hamlesi

Ziraat Bankası, VakıfBank ve HalkBank’ın da emekli maaş promosyon kampanyaları için Kasım ayında bir atağa geçeceği belirtiliyor. Bu zamana kadar sadece 750 TL promosyon ödemesi yapan kamu bankalarının 20 bin lira rakamına kadar bunu arttıracağı konuşuluyor