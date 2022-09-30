Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası! Kamu bankalarından sürpriz promosyon hamlesi
Emekli maaşı promosyonlarında özel bankaların ödediği promosyon ücretlerinin yanına bile yaklaşamayan kamu bankaları Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası'nın yeni bir promosyon paketine hazırlandığı öne sürüldü.
Ziraat Bankası, VakıfBank ve HalkBank’ın da emekli maaş promosyon kampanyaları için Kasım ayında bir atağa geçeceği belirtiliyor. Bu zamana kadar sadece 750 TL promosyon ödemesi yapan kamu bankalarının 20 bin lira rakamına kadar bunu arttıracağı konuşuluyor
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Üst düzey bir bankacının iddiaları doğrultusunda kamu bankalarının emekli promosyon ödemeleri için harekete geçeceği ve bunun bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağı belirtildi.
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan 28 Ekim'de yapacağı toplantı ile birlikte üst üste yeni düzenlemeler, yasalar ve taslaklardan haber verecek.
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Kamu bankalarının mevcut güncel emekli promosyon kampanyaları ise şu şekilde:
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