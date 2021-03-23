Ham altının dudak uçuklatan dönüşümü
Kuyumcu imalatçıları ham olarak aldıkları altınları, yapılan zorlu çalışmaların ardından işleyerek ziynet eşyası haline getiriyor.
Kuyumcu imalatçıları ham olarak aldıkları altınları, yapılan zorlu çalışmaların ardından işleyerek ziynet eşyası haline getiriyor.
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Yaklaşık bin derecelik özel ocakta eritilen altınlar, yapılan işlemlerin ardından bilezik, kolye ve çeşitli takılara dönüşüyor.
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Gaziantepli kuyumcu İdris Kılıç alışılmış bilezik imalatının dışına çıkarak, 2 kilo 50 gram ağırlığında bilezik üretti. Üzerine de Ayasofya Camii'nin işlemesini yaptıran Kılıç, 1 milyon TL değer biçtiği bileziği vitrinine koydu.
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Bu büyüklükteki bir bileziğin yapım aşamasının zahmetli ve ustalık gerektirdiğini anlatan İdris Kılıç, bileziği 3 günde tamamladıklarını söyledi.
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