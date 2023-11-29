Hamas, 12 rehineyi böyle serbest bıraktı
Hamas, ateşkes kapsamında serbest bırakılan rehinelerin görüntülerini yayınladı.
Kaynak: DHA
İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) dün gece yapılan açıklamada, 12 rehinenin Hamas tarafından serbest bırakıldığı, rehinelerin 10’unun İsrailli kadın, 2’sinin ise Taylandlı olduğu ifade edildi.
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Açıklamada, “Tüm rehinelerin geri dönmesi için güvenlik birimleriyle birlikte çalışmaya devam edeceğiz. IDF sözcüsü halktan sabır ve duyarlılık göstermelerini ve geri dönenlerin ve ailelerinin mahremiyetine saygı göstermelerini istedi” denildi.
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