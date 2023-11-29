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Hamas, 12 rehineyi böyle serbest bıraktı

Hamas, ateşkes kapsamında serbest bırakılan rehinelerin görüntülerini yayınladı.

Kaynak: DHA
Hamas, 12 rehineyi böyle serbest bıraktı - Resim: 1

İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) dün gece yapılan açıklamada, 12 rehinenin Hamas tarafından serbest bırakıldığı, rehinelerin 10’unun İsrailli kadın, 2’sinin ise Taylandlı olduğu ifade edildi. 

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Hamas, 12 rehineyi böyle serbest bıraktı - Resim: 2

Açıklamada, “Tüm rehinelerin geri dönmesi için güvenlik birimleriyle birlikte çalışmaya devam edeceğiz. IDF sözcüsü halktan sabır ve duyarlılık göstermelerini ve geri dönenlerin ve ailelerinin mahremiyetine saygı göstermelerini istedi” denildi.

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Hamas, 12 rehineyi böyle serbest bıraktı - Resim: 3
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Hamas, 12 rehineyi böyle serbest bıraktı - Resim: 4
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