Hamas 12 rehineyi daha serbest bıraktı

ANLAŞMA UZATILACAK MI?

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile insani duraklama ile ilgili olarak dün telefonda görüştü. Biden görüşmeye dair yaptığı açıklamada, "Amacımız çatışmalardaki bu duraklamanın yarından sonra da devam etmesini sağlamaktır böylece daha fazla rehinenin kurtarıldığını görmeye devam edebilir ve ihtiyaç sahiplerine daha fazla insani yardım ulaştırabiliriz" ifadelerine yer verdi.