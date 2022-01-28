Hamile kadın paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyayı salladı: Bu nasıl olur?
Üçüzlerin hamile olan Michella Meier-Morsi isimli Danimarkalı kadın, sosyal medyadan paylaştığı hamilelik fotoğrafları ile fenomen oldu.
İki kız çocuk annesi olan Michella, üçüz erkek çocuklarını hamileliğinin 35. haftasında sezaryen ile doğurdu.
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Michella, fotoğrafı, "Şu an için üçüz bebekler için hazır değilim. Şayet hamilelik acısı olmasaydı bebekler karnımda aylarca kalabilirdi. Üçüz bebeklerim ile buluşmayı dört gözle bekliyorum" başlığı ile paylaştı.
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Kullacılar, Michella'i morarmış karnının paylaşarak özgüvenli oluşundan dolayı tebrik etti.
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