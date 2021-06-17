Hamile olduğunu sanıyordu... Gerçek çok başka çıktı

‘HASTAMIZ BİR ANDA 6,5 KİLO ZAYIFLADI’

Ameliyatı gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Fadıl Kara, “Hastamız bize geldiğinde karnı, 9 aylık hamilelik büyüklüğündeydi. Hikayesini anlattı ve bu şişkinlik nedeniyle aile hekime başvurduğunu söyledi. Bu şişkinlikten dolayı gittiği aile hekimi arkadaşlar, şişkinliğin gazdan dolayı olabileceğini belirterek, yürümesini önermişler. Durum geçmeyince hastamız, dahiliye ve genel cerraha da görünmüş. Cerrah ekibi, hastamızı bana yönlendirdi. Yaptığımız ultrason tetkiklerinde büyük bir kistlik kitle gördük. Bütün karnı kapsayan, midenin üstüne doğru çıkan geniş bir kisti vardı. Haliyle operasyon kararı verdik. Çok dikkatli bir şekilde operasyonla kisti patlatmadan total olarak çıkarttık. Kisti tarttığımızda 6 kilo 400 gramdı. Hastamız bir anda 6,5 kilo zayıflamış oldu. Normalde bu tip kistler, üreme çağında olan kadınlarımızda görülür, daha ileri yaşlarda tümörlerle karşılaşabiliriz. Hastamızın bu şekilde kurtulması çok büyük bir şansı. Çünkü patolojik tetkikinde de basit bir kist olduğu saptandı. Yani kanser olmadığı anlaşıldı, bu da en büyük mutluluğumuz” dedi.