Hamzabeyli'de 21 kilometrelik tır kuyruğu oluştu
Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar, yaklaşık 21 kilometrelik kuyruk oluşturdu.
Kaynak: AA
Türkiye'nin ihracatının artması ve Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Avrupa'ya açılan sınır kapısında yoğunluk yaşandı.
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Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda Avrupa’ya geçiş için yüzlerce tır sürücüsü araçlarında bekleyişlerini sürdürüyor.
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Tır şoförü Mevlüt İslamoğlu, Kayseri'den yüklediği mobilyayı Romanya'ya götürdüğünü söyledi.
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Kuyrukta beklemenin zor ve yorucu olduğunu anlatan İslamoğlu, "Bulgar tarafında biraz problem olduğunu söylediler, çalışmadıklarını söylüyorlar. Bunu ben de biliyorum. Tır kuyrukları bu nedenle oluşuyor." dedi.
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