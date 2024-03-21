  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Hamzabeyli'de 21 kilometrelik tır kuyruğu oluştu

Hamzabeyli'de 21 kilometrelik tır kuyruğu oluştu

Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar, yaklaşık 21 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Kaynak: AA
Hamzabeyli'de 21 kilometrelik tır kuyruğu oluştu - Resim: 1

Türkiye'nin ihracatının artması ve Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Avrupa'ya açılan sınır kapısında yoğunluk yaşandı.

1 / 9
Hamzabeyli'de 21 kilometrelik tır kuyruğu oluştu - Resim: 2

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda Avrupa’ya geçiş için yüzlerce tır sürücüsü araçlarında bekleyişlerini sürdürüyor.

2 / 9
Hamzabeyli'de 21 kilometrelik tır kuyruğu oluştu - Resim: 3

Tır şoförü Mevlüt İslamoğlu, Kayseri'den yüklediği mobilyayı Romanya'ya götürdüğünü söyledi.

3 / 9
Hamzabeyli'de 21 kilometrelik tır kuyruğu oluştu - Resim: 4

Kuyrukta beklemenin zor ve yorucu olduğunu anlatan İslamoğlu, "Bulgar tarafında biraz problem olduğunu söylediler, çalışmadıklarını söylüyorlar. Bunu ben de biliyorum. Tır kuyrukları bu nedenle oluşuyor." dedi.

4 / 9