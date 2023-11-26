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Hande Ataizi iç çamaşırlı pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Geçtiğimiz günlerde sokak tarzıyla dikkat çeken Hande Ataizi bu sefer iç çamaşırlı pozuyla dikkat çekti.

Kaynak: TV100
Hande Ataizi iç çamaşırlı pozlarıyla sosyal medyayı salladı - Resim: 1

Son olarak "Bihter" filmiyle adından söz ettiren Hande Ataizi sosyal medya hesabından yeni paylaşımlarda bulundu. Fotoğraflarındaki iç çamaşırı detayına hayranlarının dikkatinden kaçmadı.

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Hande Ataizi iç çamaşırlı pozlarıyla sosyal medyayı salladı - Resim: 2

Fotoğrafçı Ayhan Akbaş’a verdiği pozları paylaşan Ataizi, fileli siyah bir elbise tercih etti.

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Hande Ataizi iç çamaşırlı pozlarıyla sosyal medyayı salladı - Resim: 3

Ataizi’nin kalçasını dik ve dolgun gösteren silikonlu çamaşırı dikkat çekti.

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Hande Ataizi iç çamaşırlı pozlarıyla sosyal medyayı salladı - Resim: 4

50 yaşındaki oyuncunun paylaştığı karelere takipçileri yorum yağdırdı.

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