Hande Ataizi iç çamaşırlı pozlarıyla sosyal medyayı salladı
Geçtiğimiz günlerde sokak tarzıyla dikkat çeken Hande Ataizi bu sefer iç çamaşırlı pozuyla dikkat çekti.
Son olarak "Bihter" filmiyle adından söz ettiren Hande Ataizi sosyal medya hesabından yeni paylaşımlarda bulundu. Fotoğraflarındaki iç çamaşırı detayına hayranlarının dikkatinden kaçmadı.
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Fotoğrafçı Ayhan Akbaş’a verdiği pozları paylaşan Ataizi, fileli siyah bir elbise tercih etti.
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Ataizi’nin kalçasını dik ve dolgun gösteren silikonlu çamaşırı dikkat çekti.
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50 yaşındaki oyuncunun paylaştığı karelere takipçileri yorum yağdırdı.
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